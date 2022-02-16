У горах можуть сходити лавини, на Закарпатті – загроза підтоплень: попередження ДСНС

Кажуть про третій рівень небезпеки в горах Iвано-Франкiвської та Чернівецької областей

До речі Небезпечне явище: у Карпатах помітили снігові фонтани

Надзвичайники застерігають, що лавини можуть сходити й 17 лютого. Тоді теж прогнозують опади та відлигу.

Зокрема, 3 рівень небезпеки буде на високогір’ї Закарпаття, в горах Львівської та Чернівецької областей. У горах Iвано-Франкiвської області – 4 рівень небезпеки.

У Карпатах на початку лютого зафіксували красиве, але небезпечне явище – снігові фонтани. Їх спричинив сильний вітер. Тоді рятувальники також застерігали туристів та просили утриматись від походів.

Корисно – що робити, якщо загубились в горах:

Текст поста ДСНС:

УВАГА! 16 лютого, у зв’язку з нестабільним сніговим покривом, відлигою, у горах Iвано-Франкiвської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

17 лютого, у зв'язку з опадами та відлигою, на високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у горах Iвано-Франкiвської області – висока сніголавинна небезпека (4 рівень).