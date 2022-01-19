Гордон стверджує, що офіс його журналістів обстріляли: за справу взялася поліція

19 січня 2022 , 20:10
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Джерело:

Нацполіція

Журналіст Дмитро Гордон повідомив, що 19 січня невідомі обстріляли офіс його журналістів. Наразі правоохоронці встановлюють свідків інциденту.

Гордон пов'язує обстріл зі своєю політичною діяльністю. Будівля офісу його інтернет-видання розташована на вулиці Щекавицькій. 

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Правоохоронці отримали інформацію про обстріл близько 17:00. 

Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним,
– мовиться у повідомленні.

Поліція розповіла, що наразі встановлюють свідків та очевидців, а також – переглядають відео з камер спостереження.

У Дніпрі влаштували нічну стрілянину

  • Правоохоронці повідомили, що люди в дворі одного з будинків влаштували нічну стрілянину.
  • Про інцидент повідомив один з місцевих жителів. 
  • Місцеві ЗМІ повідомили, що пролунало 10 пострілів. 
  • Правоохоронці розповіли, що 2 жінки та 2 чоловіків справді перебували біля житлових будинків. Коли вони побачили поліцейських, то почали тікати. 
  • Порушників упіймали. 
Автор: Мар'яна Бекало