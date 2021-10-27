Гордона депортували з Грузії: він заявляє, що через підтримку Саакашвілі
Джерело:Інстаграм gordondmytro
Дмитра Гордона та Олесю Бацман депортували з Грузії. Журналісти розповіли, що причиною цього стала їхня підтримка Міхеіла Саакашвілі.
Гордон розповів, що до Грузії вони прибули, щоб 27 – 29 жовтня взяти участь у роботі Академії Дмитра Гордона. Окрім того, він зауважив, що хотів відвідати у Руставі "великого грузинського президента та реформатора Саакашвілі".
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За словами Гордона, МЗС України надало офіційний запит у МЗС Грузії, щоб журналісти змогли відвідати Саакашвілі.
Гордон заявив, що хотів побачити грузинського політика, обійняти його та взяти інтерв'ю. За словами журналіста, саме це стало причиною, чому його – багаторічного друга Грузії – ганебно не впустили до країни.
Я вважаю, що це рішення завдасть шкоди грузинсько-українським відносинам. Я вважаю, що це рішення завдасть шкоди довірі між Україною та Грузією. Я оцінюю це, як великий скандал,
– розповів Гордон.
Заява Бацман
- Олеся Бацман заявила, що їх депортували з Грузії.
- Таке рішення грузинської влади вона назвала "ганебним та боягузливим".
- Бацман наголосила: вони планували відвідати Саакашвілі та, можливо, записати з ним інтерв'ю. Про це МЗС України говорило з відповідними представниками Грузії.
- Журналістка звернулася до грузинської влади. Бацман зауважила, що "чого ти боїшся, що ти приховуєш, грузинська владо, якщо так нас боїшся, якщо так боїшся гласності та світла".