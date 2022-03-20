"Гори-гори ясно": ЗСУ продовжують нищити колони забезпечення російських окупантів
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Збройні Сили України продовжують знешкоджувати як особовий склад противника, так і його техніку. Цього разу знищили колони забезпечення російських окупантів.
Черговою ліквідованою технікою російських загарбників похвалилися у ЗСУ. Там оприлюднили фото та відео того, на що її перетворили українські захисники.
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Українці спалили колону забезпечення ворога
Гори-гори ясно. Десантно-штурмові війська ЗСУ продовжують нищити колони забезпечення російських окупантів,
– зазначили у Генштабі.
Там наголосили, що їх підтримують українські оборонці по всій Україні. Адже зараз українську землю охороняє весь народ.
Нагадаємо, азовці у Маріуполі 20 березня знищили 4 танки, БТРи та багато ординської піхоти.
Чергова знищена техніка ворога / Фото Генштабу ЗСУ
Ось на що перетворили техніку росіян українці / Фото Генштабу ЗСУ
ЗСУ спалили колону забезпечення росіян: дивіться відео