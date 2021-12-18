У гори краще не йти: в Карпатах прогнозують сильні снігопади
18 грудня 2021 , 09:51Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Карпатах на 18 – 19 грудня прогнозують сильні снігопади. Через це рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку 3-го рівня.
День святого Миколая в українських горах буде особливо сніжним. Однак місцевим мешканцям та туристам варто бути обережними.
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Де буде небезпечно
- У горах Львівської області,
- горах Івано-Франківської області,
- на високогір’ї Закарпаття.
Якою буде погода 18 грудня в Україні
В усіх областях України в суботу буде хмарно та прохолодно. Температура повітря коливатиметься у межах -1...+2 градусів. Дещо тепліше буде на Закарпатті – +2...+4 градусів.
Невеликий сніг можливий лише в кількох регіонах: Львівщині, Прикарпатті, Волині, Житомирщині, Хмельниччині, Тернопільщині та Рівненщині.
Як врятуватися під час сходження лавини: поради від ДСНС
- Почувши шум снігової лавини негайно заховайтеся за скелю, дерево, ляжте на землю, захистіть руками голову, притисніть коліна до живота, а дихайте через одяг.
- Якщо вас захопила лавина, то виконуйте плавальні рухи і тримайтесь, по можливості, з краю лавини, де швидкість руху менша.
- Спробуйте створити простір навколо обличчя і грудної клітини. Коли лавина зупиниться, це допоможе вашому диханню.
- Не кричіть, якщо ви виявились всередині лавини, адже сніг повністю поглинає звуки. Крик та безглузді рухи лише позбавлять вас сил, кисню та тепла.
- Не панікуйте та не дозволяйте собі заснути – пам'ятайте, що вас шукають і можуть врятувати протягом деякого часу.
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