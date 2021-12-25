У гори краще не йти: рятувальники попереджають про сходження лавин

Рятувальники попередили, що у Карпатах прогнозують сильний сніг та сходження лавин. Окрім того, у Києві буде сильний вітер.

На Київщині та у Карпатах прогнозують перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Таку погоду прогнозують 25 грудня.

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У Карпатах та на Київщині оголосили штормове попередження

Рятувальники попередили, що у Карапатах та на Київщині буде сильний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду. Також попередили, що:

орієнтовно з 9 ранку й до кінця доби 25 грудня у Києві та області будуть сильні пориви вітру;

у Карпатах прогнозують сніг та хуртовину.

Синоптики попередили також, що у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 – 27 грудня в Карпатах буде значна сніголавинна небезпека – аж 3 рівень. Окрім того, за даними синоптиків, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) буде:

25 – 26 грудня – у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, а також у високогір'ї Закарпатської областей;

26 грудня – у горах Чернівецької області.

Останні новини про погоду в Україні

25 грудня, на Різдво, погода в Україні змінить курс на потепління. Зокрема в більшості областей вдень обіцяють плюсову температуру.

24 грудня на горі Піп Іван Чорногірський була потужна хуртовина. Видимість на вершині була лише до 30 метрів, температура повітря – -11 градусів.

До речі, 23 грудня через різницю між температурами води та повітря в Одесі парувало море. Це можна було побачити фактично з будь-якої точки міста, де видніється море.

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