Гори знищеної техніки: Чернігівщина продовжує "гостинно" приймати російських окупантів

Міноборони України показало, як Чернігівщина зустрічає ворогів. Фотографії знищеної російської техніки демонструють, наскільки "раді" чернігівці загарбникам.

Міністерство оборони показало світлини розтрощеної російської техніки на території Чернігівської області.

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Українці не раді незваним гостям, тому запекло обороняються від ворожої навали. Як наслідок – купа металобрухту, яка нещодавно була воєнною технікою окупантів.

Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України

Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України

Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України

Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України