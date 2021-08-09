У річницю виборів горіли двері посольства Білорусі в Брюсселі: фото

9 серпня 2021 , 17:04
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Джерело:

"Белсат"

Двері посольства Білорусі у Брюсселі горіли 8 серпня. Ймовірно, їх підпалили. Це відбулось напередодні річниці останніх президентських виборів, які стали причиною великих протестів та страшних подій у Білорусі.

Хто міг підпалити двері – наразі невідомо. Інформація про подію з'явилась у ЗМІ від читачів, а не з офіційних джерел.

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Очевидці також додали, що на місці працювали пожежники та поліція. Пошкодження видно на верхніх сходинках і навісі над входом. 

Варто зауважити, що наразі нічого невідомо про обставини пожежі. Ситуацію не обговорюють і у бельгійських ЗМІ.

Вибори у Білорусі: коротко

  • Їх провели у серпні 2020 року. Перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко, однак результат голосування не визнає Захід.
  • Білоруси також переконані, що вибори сфальсифікували. Люди одразу ж вийшли на протести та вимагали чесних виборів.
  • Водночас режим Лукашенка наказав просто застосовувати силу до мирних протестувальників. Їх масово затримували, били та катували у СІЗО. 
  • Попри все, Лукашенко провів таємну інавгурацію. Відтоді його називають самопроголошеним президентом Білорусі.
Автор: Тетяна Пасічник