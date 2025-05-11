Горить магазин, – у ДСНС розповіли деталі про велику пожежу на Позняках у Києві
- 11 травня в Києві біля станції метро "Позняки" сталася пожежа. Вогонь поширився на магазин на площі 50 квадратних метрів через загоряння сміття, сказав речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі 24 Каналу.
- Рятувальники працюють на місці події, постраждалих немає. Очевидці писали про багато диму, пожежні автомобілі прибули для гасіння вогню.
У Києві вранці 11 травня сталася пожежа поблизу станції метро "Позняки". Там вогонь розповсюдився на один із магазинів.
Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. До цього про займання писали місцеві телеграм-канали.
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Які наслідки пожежі біля станції метро "Позняки" 11 травня
Павло Петров зазначив, що внаслідок загоряння сміття у сміттєзбірнику вогонь розповсюдився на один із магазинів на площі 50 квадратних метрів.
Там рятувальники працюють на місці, все в порядку,
– наголосив речник.
На Позняках у Києві 11 травня була пожежа: дивіться відео
Він також зауважив, що постраждалих попередньо на місці події немає.
В одному з районів столиці зайнявся магазин: дивіться відео
Раніше про пожежу на Позняках писали місцеві телеграм-канали. Там зазначали, що вогонь швидко розповсюджується, а на місці події багато диму.
Багато диму було на Позняках: дивіться відео
Також на кадрах можна дійсно побачити, як до місця займання під'їжджають пожежні автівки, щоб загасити вогонь. Зрештою сам дим став меншим.
Пожежники прибули на місце горіння у Києві: дивіться відео
Ще кадри пожежі на Позняках у Києві: дивіться відео
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