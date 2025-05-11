Горить магазин, – у ДСНС розповіли деталі про велику пожежу на Позняках у Києві

У Києві вранці 11 травня сталася пожежа поблизу станції метро "Позняки". Там вогонь розповсюдився на один із магазинів.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. До цього про займання писали місцеві телеграм-канали.

До теми У Києві на Радіоринку спалахнула пожежа: стовп диму видно з кількох районів

Які наслідки пожежі біля станції метро "Позняки" 11 травня

Павло Петров зазначив, що внаслідок загоряння сміття у сміттєзбірнику вогонь розповсюдився на один із магазинів на площі 50 квадратних метрів.

Там рятувальники працюють на місці, все в порядку,

– наголосив речник.

На Позняках у Києві 11 травня була пожежа: дивіться відео

Він також зауважив, що постраждалих попередньо на місці події немає.

В одному з районів столиці зайнявся магазин: дивіться відео

Раніше про пожежу на Позняках писали місцеві телеграм-канали. Там зазначали, що вогонь швидко розповсюджується, а на місці події багато диму.

Багато диму було на Позняках: дивіться відео

Також на кадрах можна дійсно побачити, як до місця займання під'їжджають пожежні автівки, щоб загасити вогонь. Зрештою сам дим став меншим.

Пожежники прибули на місце горіння у Києві: дивіться відео

Ще кадри пожежі на Позняках у Києві: дивіться відео

Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!