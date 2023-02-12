Горить Москва: сталась пожежа в одному з елітних хмарочосів Moscow Towers

В російській столиці пожежа – горить будівля у міжнародному діловому центрі Moscow Towers. Станом на зараз пожежа триває, а її причини – невідомі.

Зазначають, що спалахнули будівельні матеріали. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

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"Очевидці повідомляють про задимлення в хмарочосі Grand Tower, що будується на території ділового центру. На будівництві хмарочоса горить утеплювач, площа пожежі – 50 квадратних метрів", – пишуть у телеграм-каналах.

Утім, дуже швидко площа пожежі збільшилась до 100 квадратних метрів. Згодом ЗМІ повідомили, що на місце прибули екстренні служби, які оцінили масштаби загорання.

Одна з веж, що будуються, загорілася в діловому центрі "Москва-Сіті" на площі 100 квадратних метрів,

– повідомили в екстрених службах ЗМІ.