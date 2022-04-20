Горить Москва: у столиці окупантів спалахнула пожежа

Навпроти мерії Москви спалахнула пожежа, через що наразі уся Тверська площа вкрита димом. За попередньою інформацією, займання виникло у підвалі фестивального майданчика

Про пожежу пишуть росЗМІ з посиланням на слова очевидців та дані Міністерство внутрішніх справ Росії.

До речі Росіян "кинули": у країні-агресорці спалахнули масштабні лісові пожежі, але їх ніхто не гасить

Що відомо про пожежу

Екстрені служби вже підтвердили, що пожежа спалахнула поблизу пам'ятника Долгорукому.

Біля пам'ятника Долгорукому на Тверській площі сталася пожежа. Горить дерев'яна будівля,

— повідомляє пропагандистське інформаційне видання ТАСС.

Відомо, що на місце пожежі прибули рятувальники. Причина займання наразі не розголошується. Так само немає інформації щодо постраждалих.

У столиці окупантів спалахнула пожежа навпроти мерії: дивіться відео з місця подій:

Повідомляється, що раніше пожежа спалахнула на півночі Москви – поблизу станції метро "Верхні Лихобори". За попередніми даними, там горіла територія промислової зони.

Зверніть увагу – як далеко зайде Путін у своїй помсті за "Москву": думка Орєшкіна