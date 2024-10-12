В окупованих Ровеньках на Луганщині горить нафтобаза: росіяни скаржаться на наліт дронів
На окупованій росіянами території вночі 12 жовтня було "гаряче". У Ровеньках на Луганщині скаржаться на атаку дронів.
Пропагандистські телеграм-канали кажуть, що працювала ППО. Схоже, є потрапляння в нафтобазу, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку БпЛа на окуповані Ровеньки
Сьогодні вночі (12 жовтня – 24 Канал) ворогом була спроба атакувати територію лнр та Ростовської області за допомогою БпЛа,
– кажуть окупанти.
Атака була масована. Працювала російська ППО "по БпЛа противника".
"Дуже багато збиттів", – повідомляли в російських телеграм-каналах.
Загоряння в Ровеньках після атаки дронів: дивіться відео
У мережі стверджують, що після цього загорілася нафтобаза у Ровеньках. Водночас кажуть, що причина загоряння невідома.
У Ровеньках горить нафтобаза: дивіться відео
Офіційної інформації від окупаційної влади Луганщини поки немає.