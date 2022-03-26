Горить один із промислових об'єктів, – Садовий про удар по Львову

Ворог обстріляв Львів ракетами 26 березня. За словами мера міста Андрія Садового, триває пожежа на промисловому об'єкті, де зберігали пальне.

Як написав Садовий, житлова інфраструктура не постраждала. Мер розповів, що на місці працюють відповідні рятувальні служби.

До теми У Львівській ОВА наполегливо просять не поширювати фото і відео ударів по місту

Львів'янам слід залишатись в укриттях

Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– закликав міський голова.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що постраждалих, за попередньою інформацією, п'ятеро. Він побував на місці вибуху і запевнив, що все – під контролем.

Проте львів'ян попросили залишатись в укриттях, адже повідомили про загрозу повторного ракетного удару. В ОВА наполегливо закликали людей не поширювати фото та відео з місць обстрілу, оскільки це – лише на руку ворогу.

Основні зусилля ЗСУ спрямовують на захист Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва: більше дізнайтесь у відео