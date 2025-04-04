Горів автосалон, є постраждалі: у ДСНС показали кадри наслідків атаки на Київщину

Російські війська вкотре атакували Київську область. Так, під прицілом ворога опинився Броварський район.

Відомо, що є травмовані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Наслідки атаки на Київщину

Вночі російські БпЛА влучили по території Броварського району.

В ДСНС повідомили, що через влучання на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено.

Крім цього, сталося загоряння автосалону та 6 автомобілів всередині. Вогнеборцям вдалося врятували адміністративну будівлю.

Унаслідок атаки травмовано двоє людей,

– ідеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися 62 рятувальники та 14 одиниць техніки.

Невдовзі очільник Київської ОВА Микола Калашник розповів детальніше про постраждалих внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА.

Так, одного чоловіка 1987 року народження госпіталізували до місцевої лікарні. У нього множинні осколкові поранення рук, ніг та голови. Потерпілому надають всю необхідну медичну допомогу.

Ще один постраждалий – чоловік 1963 року народження, який зазнав тілесних ушкоджень у вигляді саден та подряпин. Йому надали медичну допомогу на місці. Вказується, що чоловік від госпіталізації відмовився.

Унаслідок ворожої атаки в Броварському районі пошкоджені СТО, АЗС та 2 адміністративні будівлі підприємств. Ліквідована пожежа автосалону та автомобілів на парковці. Знищено 6 легкових автомобілів та 2 вантажівки. Пошкоджено 12 автомобілів, автобус та 8 вантажівок,

– резюмував Калашник.

Станом на 8:35 ліквідація наслідків нічної атаки продовжується.

Наслідки атаки на Київську область / Фото ДСНС

Нагадаємо, що цієї ночі і Дніпропетровська область під масованою атакою ворожих "Шахедів". Гучно було у Дніпрі та Кам'янському.

Очільник ОВА Сергій Лисак зранку 4 квітня повідомив, що через масовану атаку безпілотниками є пошкодження у Дніпрі та передмісті.

Так, там понівечені інфраструктурний об'єкт, 2 адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінія електропередач. Рятувальники вже приборкали пожежі.