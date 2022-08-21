Чергова "атака недопалків": щось палає та вибухає в окупованій Горлівці на Донеччині

російським загарбникам в окупованій Горлівці, що на Донеччині, дуже несолодко. Туди регулярно привозять "бавовну". Так, зранку 21 серпня місцеві мешканці повідомили про вибухи.

Як припускають очевидці, в Горлівці вирішив демілітаризуватися склад з боєкомплектом російських військових. Він не лише гарно палає, а й постійно детонує.

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Щось горить і вибухає

Оскільки підтвердженої інформації щодо того, що відбувається в Горлівці немає, можна лише припустити, що палає черговий склад. А характер звуків свідчить про те, що займання перекинулось не на, наприклад, гуманітарку, а саме на боєкомплект. Адже чути, як снаряди під впливом вогню починають детонувати.

На відео, яке виклали очевидці, можна побачити яскраве полум'я. На фоні щось тріскотить, ймовірно, патрони або теж щось дрібне. А через кілька хвилин стається потужний вибух.

У Горлівці яскраво горять і вибухають боєприпаси ворога: дивіться відео

Добре чутно, як злітають у повітря снаряди ворога: дивіться відео

Зауважимо, що це не перший випадок, коли у Горлівці горить склад з боєприпасами. Але вже порівняно давно цього не відбувалось, і ось знову. Натомість з порівняно свіжого – пожежа у нічному клубі "Бермуди". Про це 10 серпня розповів журналіст Денис Казанський. Він зауважив, що у приміщенні закладу окупанти могли проводити важливу нараду.

Якщо вже говорити про свіжу "бавовну", то її упродовж минулої доби було дуже і дуже багато. Але завезли її на територію окупованого півострова Крим.

Спалахи бачили біля Алупки

Як зазначив Рефат Чубаров вибухи та спалахи спостерігались у морі біля Алупки. Відповідна інформація почала надходити близько 22:15.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що в регіоні "бавовну" чули орієнтовно о 21:20. Вона вибухала на відстані 2 – 3 кілометрів від берега. А загалом місцеві мешканці спостерігали 6 – 7 спалахів.

Крім того, стало відомо, що біля Алупки ворог використовував ППО. А це означає, що цього разу байки про недопалки точно не спрацюють.

А це означає, що цього разу байки про недопалки точно не спрацюють. Загалом же, окупантам доводиться останніми днями добряче нервувати, адже їхній розрекламований захист півострова аж ніяк не настільки ефективний, як би вони цього хотіли. І це лише початок.

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