ЗСУ зайняли терикон поблизу Горлівки: як українські військові провели успішну операцію

Збройні Сили України 12 грудня повідомили, що змогли взяти під контроль терикон у межах тимчасово окупованої Горлівки в Донецькій області. Це сталося внаслідок успішної операції наших бійців.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зазначив, що в операції брали участь бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, передає 24 Канал.

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У ЗСУ розповіли про операцію зі звільнення терикона під Горлівкою

Тимочко зазначив, що це була дійсно вдала операція. Зокрема, під час її планування наші військові розраховували на несподіванку для ворога.

Питання зайняття взагалі на Донеччині будь-якого терикона це вкрай важливо, оскільки це дає можливість контролювати територію на декілька десятків кілометрів, не кажучи про те, що Горлівка це по суті входить в агломерацію Донецька,

– зауважив він.

Голова Ради резервістів також підкреслив, що в сучасних умовах, коли Бахмутський і Авдіївський напрямки умовно розташовані з флангів, то, звичайно, така операція була "проведена прямо під носом ворога".

"Вона як морально деморалізує, так і насправді дає в оперативному плані займати дуже добрі позиції, бо ворогу вибити бійців з терикона буде надзвичайно складно, тим паче там позиції були підготовлені росіянами ще з часу АТО, бо він власне зайнятий був ще на початку 2014 року", – сказав Тимочко.

Військовослужбовець також розповів, що українські військові зважаючи на ситуацію з териконом у межах Горлівки розуміють, що ворог все-таки втративши на долю часу пильність одразу отримав потужну відповідь від наших бійців.

ЗСУ звільнили терикон у межах Горлівки