Прикордонники заборонили підйом на Піп Іван та ще понад 20 туристичних маршрутів

Українські прикордонники заборонили сходити на гору Піп Іван. Крім цього, під заборону також потрапили й інші туристичні маршрути.

Прикордонники оприлюднили перелік додаткових тимчасових обмежень в межах Зеленської і Білоберезької громад Верховинського району. Наказ діє ще від 23 травня, а додаток до нього показали 10 липня.

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Заборонені маршрути

Відповідно до додатка до наказу, забороняється відвідувати туристичні маршрути урочища Погорілець, Гаджини, Подороватого, Угорських Скель, полонини Кринта, Луковиці, Широкої та Веснерки, гір Чивчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнів’є, озера Марічейка та Кривопільського перевалу.

Крім цього, обмеження стосуються в’їзду у 5-кілометрову прикордонну зону. Для цього потрібен дозвіл ДПСУ. У цій зоні забороняється рух транспорту під час дії комендантської години, окрім осіб, які їдуть за кордон та водіїв вантажівок зі сфери мультимодальних перевезень.

Там також заборонені зупинки транспорту на понад 20 хвилин, які не пов’язані з технічними несправностями, а також на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком транспорту місцевих мешканців). Також заборонено їздити шляхами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону.

У прикордонну зону заборонено завозити або вивозити з неї осіб, які не мають дозволів від ДПСУ. Також у цій смузі не дозволяється полювати, використовувати прилади нічного бачення, радіостанції та керувати БпЛА.

У Держприкордонслужбі додали, що ці додаткові обмеження не стосуються працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, а також правоохоронців, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, працівників комунальних служб та медиків швидкої допомоги.