У госпіталі помер військовий, який потрапив під обстріли бойовиків

11 серпня 2021 , 08:08
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Джерело:

штаб ООС

Проросійські бойовики 10 серпня обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок цього 3 наших захисників потрапили у лікарню. Згодом стало відомо, що один з них не вижив.

На Донбасі загинув український воїн

Троє наших захисників зазнали вогнепальних осколкових поранень у районі відповідальності ОТУ "Схід". Їм оперативно надали першу медичну допомогу.

До теми Бойовики поранили 3 бійців ЗСУ: один із них у важкому стані

Після того військових відвезли у госпіталь. Один з них перебував у важкому стані. Зранку 11 серпня стало відомо, що воїну, на жаль, не вдалося вижити. Водночас інші 2 бійців – у задовільному стані під наглядом медиків.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким українського героя.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь,
– наголосили у штабі ООС.

Українська сторона СЦКК вже повідомила про порушення бойовиків представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі

  • Впродовж доби 10 серпня російські найманці активізувалися. Вони 16 разів порушили домовленості щодо режиму тишу.
  • Відомо, що окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї неподалік Невельського, Мар'їнки, Нью-Йорка, Катеринівки, Пісків, Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.
  • Бойовики обстріляли з артилерійських систем приватні домоволодіння поблизу Водяного. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.


Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Софія Мінджоса