У госпіталі помер військовий, який потрапив під обстріли бойовиків
Джерело:штаб ООС
Проросійські бойовики 10 серпня обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок цього 3 наших захисників потрапили у лікарню. Згодом стало відомо, що один з них не вижив.
На Донбасі загинув український воїн
Троє наших захисників зазнали вогнепальних осколкових поранень у районі відповідальності ОТУ "Схід". Їм оперативно надали першу медичну допомогу.
До теми Бойовики поранили 3 бійців ЗСУ: один із них у важкому стані
Після того військових відвезли у госпіталь. Один з них перебував у важкому стані. Зранку 11 серпня стало відомо, що воїну, на жаль, не вдалося вижити. Водночас інші 2 бійців – у задовільному стані під наглядом медиків.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким українського героя.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь,
– наголосили у штабі ООС.
Українська сторона СЦКК вже повідомила про порушення бойовиків представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Ситуація на Донбасі
- Впродовж доби 10 серпня російські найманці активізувалися. Вони 16 разів порушили домовленості щодо режиму тишу.
- Відомо, що окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї неподалік Невельського, Мар'їнки, Нью-Йорка, Катеринівки, Пісків, Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.
- Бойовики обстріляли з артилерійських систем приватні домоволодіння поблизу Водяного. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.