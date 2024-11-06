У Гостомелі розікрали мільйони на відбудові зруйнованих росіянами житлових будинків, – поліція

У Гостомелі п'ятьом фігурантам повідомили про підозру через ймовірне розкрадання коштів на відбудові зруйнованого ворогом житла. Адже місцеві люди завершували відновлювати будинки своїм коштом.

Лише за декількома договорами підозрювані заволоділи 600 тисячами гривень, пише 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Що відомо про розкрадання грошей в Гостомелі

Правоохоронці підозрюють в афері:

ексзаступника голови Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації,

колишнього начальника відділу,

трьох працівників.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління Головного управління поліції в Київській області, організатором фінансової афери виявилась на той час керівниця відділу. Для втілення злочинного плану вона заручилась підтримкою безпосереднього керівника та ще кількох працівників,

– розповіли правоохоронці.

Вони встановили, що адміністрація уклала з фіктивним підприємством ряд договорів. Згідно з ними, підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків – замінити дах, вікна, фасад.

Проте, за даними поліції, у фігурантів справи був свій план. Зокрема, вони:

використовуючи службові повноваження, вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об'ємів та вартості, які не відповідали дійсності;

далі – особисто підписували документи.

Внаслідок таких дій потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого до травня 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тисяч гривень,

– розповіли в поліції.

Вони додали, що провели обшуки в офісах та за місцем проживання фігурантів в Києві та в області. Там вилучили 150 тисяч доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, комп'ютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та "чорнові" записи.

На підставі доказів, всім п'ятьом фігурантам справи слідчі повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої злочинної групи кримінального кодексу України.

За цією статтею фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.