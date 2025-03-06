У готель в Кривому Розі перед ударом заселилися волонтери з Британії та США, – Зеленський

Ввечері 5 березня російські війська завдали ракетного удару по готелю в Кривому Розі. Перед атакою в цей готель заселились волонтери з України, Сполучених Штатів та Британії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. За його словами, рятувальна операція на місці ворожого удару тривала всю ніч.

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У готелі були іноземні волонтери

Президент України заявив, що в готелі, який атакували росіяни, перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій.

Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким,

– написав Зеленський.

За його словами, більш ніж 30 людей зазнали поранень внаслідок удару, їм усім надали необхідну допомогу. Також було пошкоджено багато цивільних об'єктів навколо готелю – на місці досі працюють рятувальники.

І я дякую всім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей. Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам "екстренки", та всім, від чиєї роботи залежить життя людей,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що зараз не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб "зупинити цю війну й терор проти життя".

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вибух у Кривому Розі пролунав близько 22:01. Ракета прилетіла по 5-поверховій будівлі готелю ще під час сигналу повітряної тривоги. Наразі у лікарнях перебувають 28 постраждалих осіб, з них 3 у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані.