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Готівковий курс валют 3 квітня: долар знову росте

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Готівковий курс валют 3 квітня в Україні
Готівковий курс валют 3 квітня в Україні / politeka.net

Курс гривні щодо долара 3 квітня на готівковому ринку почав падати. А от з євро ситуація краща.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок на готівковому ринку купували по 31,96 грн, що на 1 копійку дорожче, ніж у понеділок, а продавали по 32,54 грн (так само, як і напередодні).

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Долар 3 квітня купували по 26 грн (+3 копійки), а продавали по 26,34 грн (+4 копійки).

За курсом валют від НБУ 3 квітня долар подешевшав на 14 копійок і коштував 26,16 грн. А євро за добу втратив у ціні ще 18 копійок, опустившись до позначки 32,23 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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