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      Готівковий курс валют 14 березня: долар і євро стрімко летять вгору

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      Готівковий курс валют на сьогодні 14.03.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 14 березня в Україні / goloskarpat.info

      Курс гривні щодо євро та долара 14 березня на готівковому ринку продовжує падати. У четвер гривня втратила ще понад 10 копійок.

      Євро у четвер купували по 30,09 грн (на 17 копійок дорожче, ніж у середу), а продавали по 30,61 грн (+14 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Долар купували по 26,70 грн (+12 копійок), а продавали по 27,04 грн (+10 копійок).

      За курсом валют від НБУ 14 березня долар подорожчав одразу на 35 копійок і коштував 26,70 грн. Євро додав у ціні ще більше – 46 копійок – і коштував 30,18 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта
      Джерело: 24 Канал
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