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Готівковий курс валют 15 червня: євро різко подешевшав

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Готівковий курс валют 15 червня в Україні
Готівковий курс валют 15 червня в Україні / dreamstime.com

Курс гривні щодо євро 15 червня на готівковому ринку відчутно зріс, натомість щодо долара знизився на 4 копійки.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро в п'ятницю купували по 30,20 гривні (ще день тому купували на 34 копійки дорожче), а продавали – по 30,83 (-24 копійки в порівнянні з четвергом).

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Долар натомість подорожчав на 4 копійки: купували його в останній робочий день тижня по 26,04 гривні, а продавали – по 26,28 гривні.

За курсом валют від НБУ 15 червня долар коштував 26,21 грн – на 9 копійок дорожче, ніж у четвер. Євро додав у ціні 2 копійки і коштував 30,75 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Долар євро Курси валют Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 канал
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