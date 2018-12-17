Готівковий курс валют 17 грудня: гривня залишилась "при своїх"

Курс гривні щодо євро та долара 17 грудня на готівковому ринку майже не змінився – європейська валюта втратила кілька копійок в ціні, натомість американська несуттєво подорожчала.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 17 грудня подешевшав на копійку – купували його по 31,41 гривні, а продавали – по 31,86 гривні.

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Долар в понеділок купували на 3 копійки дорожче, аніж в п'ятницю – по 27,81 гривні, а продавали на копійку дорожче – по 28,05 гривні.

За курсом валют від НБУ 17 грудня долар подешевшав на 3 копійки і коштував 27,83 грн. Євро подешевшав значно суттєвіше, на 27 копійок, до позначки 31,41 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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