Крутить носом, але його можуть відірвати, – Зеленський про готовність Росії до перемир'я

Президент Зеленський прокоментував готовність Кремля до перемир'я. Він зауважив, що США ведуть з Росією відповідні переговори, але та поки що "крутить носом".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента журналістам 7 січня.

Що каже Росія про перемир'я?

У президента Зеленського журналісти поцікавилися, чи давала Росія "бодай натяки", що погодиться на гарантії безпеки для України, які наразі обговорюються.

Запитали у глави держави й про те, чи планують партнери України посилити тиск на Москву, якщо вона відмовиться від припинення вогню.

За словами Зеленського, американці точно ведуть перемовини з росіянами і проговорюють "різні варіанти".

Відповім дуже просто: поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні – деякі з них особливо – і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть,

– сказав президент.

Інші заяви Зеленського