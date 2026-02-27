"Вони не перемагають, і ми не програємо": Зеленський пояснив, чому Україна не віддасть Донбас

Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не може повернути всі свої території військовим шляхом. Водночас, за словами президента, Росія також не може перемогти на полі бою.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для Sky News.

Чи готова Україна до поступок?

Під час інтерв'ю ведучий нагадав, що з Білого дому дедалі частіше лунають заяви про те, що Україна не зможе виграти війну і їй доведеться поступитися територією заради мирної угоди.

У відповідь Володимир Зеленський пояснив, що питання "перемоги" у війні залежить від того, як її визначати. За словами президента, станом на сьогодні повернення всіх територій військовим шляхом означало б надто великі втрати для нашої країни.

На сьогоднішній день це дуже складно і призведе до занадто великих втрат – людських життів. Це дійсно важко. Але що важливо, Росія теж не може домогтися на полі бою, тому вони не перемагають, і ми не програємо,

– наголосив Зеленський.

Глава держави також прокоментував заклики віддати Росії частину українських територій заради миру. За словами Володимира Зеленського, передача ворогу Слов'янська, Краматорська та інших міст призвела б до негайної окупації близько 200 тисяч українців.

Хто сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні – їх вбиватимуть, відправлятимуть на фронт або саджатимуть у в'язниці. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму,

– додав президент.

Глава держави підсумував, що здача Донбасу це не тільки червона лінія для України, але ще й лінія оборони.

Що ще кажуть про питання територій?