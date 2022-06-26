Чи готова Європа жертвувати своїм комфортом заради відсічі агресору

Доля України вирішується на фронтах. Причому не стільки на Донбаському, де рашисти пруть, користуючись поки що перевагою у вогневій силі і не зважаючи на втрати, скільки на Херсонщині, де ЗСУ ведуть тактичні контрнаступальні дії.

Українські реалії

Чому такий важливий Херсонський напрямок. Бо коли ми переріжемо лінії постачання рашистів із Криму, їхньому Південному угрупованню прийде не миттєвий, але невідворотний гаплик.

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Тоді торгуватися Кремлем на мирних переговорах одразу стане нічим.

Але внутрішні фронти – лише одні з важливих ділянок цієї війни.

Енергетичний фронт

Доля світу у зрозумілій нам конфігурації вирішується не в боях, а у зовні спокійних, неквапливих переговорах про нафтогазовий ринок. Головні учасники процесу – США та Саудівська Аравія плюс країни ОПЕК загалом.

Справа в тому, що Європа, особливо стара Європа — Франція, Італія, Німеччина, Іспанія — готові співчувати Україні. Але предметно допомагати їй вони готові набагато менше.

Знаєте, що кажуть дітям під час уроків у Німеччині? Не треба боятися, війна за 500 кілометрів від нас.

Про що думає Стара Європа

Ця стара Європа готова піти на будь-яку змову з кремлівським фюрером, аби війна так і залишилася за 500 кілометрів від них (те, що ракета долає таку відстань за 15 хвилин, європейцям на думку поки не спадає).

Ба більше, стара Європа не надто готова жертвувати своїм комфортом заради серйозної відсічі агресору.

Якщо ближче до зими ціни на енергоносії так і залишаться спекулятивно високими, то у старій Європі очікується не лише політична риторика, а й вуличні виступи з вимогою встановити мир негайно і за будь-яку ціну. Тобто за рахунок України. І топполітики прислухатимуться до таких вимог.

Тож від успіху багатопланових переговорів США про "охолодження" ринку енергоносіїв, зниження ціни, збільшення видобутку та постачання, до Європи, насамперед, залежить, чи залишиться стара Європа на боці нею ж вигаданих демократичних принципів (читай — разом з Україною) чи вона точно повторить самогубний маневр перед Другою Світовою.

У Кремлі є план знищення країн Балтії – дивіться відео: