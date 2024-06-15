Готові представити Росії план, який напрацюємо за підсумками Саміту миру, – Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план. Це станеться за підсумками Саміту миру, який відбувається у Швейцарії.

Зустріч проходить у Бюргенштоці і відбуватиметься 15 і 16 червня. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу, яка перебуває на Саміті миру у Швейцарії.

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Єрмак висловився про представлення мирного плану Росії

Глава Офісу Президента наголосив, що жодного компромісу з незалежністю України та жодних поступок суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави за результатами цієї зустрічі – не буде.

Але, як сказав Єрмак, українська сторона дуже чітко ставиться до філософії формули миру та процедури Саміту миру.

Завтра ми, лідери, обговоримо принципи майбутнього спільного плану, який складатиметься з формули, запропонованою українською стороною. Але знову ж таки, ми дуже чесні та готові до дискусій щодо всіх думок відповідальних та цивілізованих країн,

– сказав глава ОП.

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Єрмак наголосив, що лише таким чином мирний план України буде повністю готовим. Водночас глава Офісу Президента сказав, що українська сторона шукає можливість представити цей план представникам Росії.

"Ми думаємо, що це може статися на другому саміті (Саміті миру – 24 Канал)", – наголосив Єрмак.

Як відбуватиметься Саміт миру

Кореспондентка 24 Каналу Ірина Узлова розповіла, що міжнародні делегації до 17:30 15 червня будуть з'їжджатися до Бюргенштоку. Офіційне відкриття саміту очікується о 18 годині, а близько 20 години – зроблять спільне фото.

Ірина Узлова розповіла, що міжнародні делегації до 17:30 15 червня будуть з'їжджатися до Бюргенштоку. Офіційне відкриття саміту очікується о 18 годині, а близько 20 години – зроблять спільне фото. У перший день мирного саміту 15 червня відбудеться символічний приїзд представників різних країн, обговорення ключових точок й векторів розвитку того, що проговорюватиметься завтра. А перші результати Глобального саміту миру будуть вже 16 червня.

Варто зазначити, що на обговорення буде винесено 3 ключових питання. Зокрема, продовольчої безпеки та судноплавства, ядерної безпеки, повернення полонених у форматі всіх на всіх, а також повернення українських дітей.