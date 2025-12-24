Зеленський відповів, чи готові росіяни до мирного плану у будь-якій формі

Володимир Зеленський розкрив зміст 20-пунктного базового документа про закінчення війни. За словами президента, Росія вже не зможе просто відмовитися від мирного врегулювання.

Про це сказав Зеленський під час спілкування із журналістами, повідомляє 24 Канал.

Чи готові росіяни до угоди?

Журналісти запитали Володимира Зеленського, чи готові росіяни до мирного плану в будь-якій формі.

Я вважаю, що вони будуть готові до якогось плану в будь-якому випадку. Тому що вони не можуть сказати президенту Трампу: дивись, ми проти мирного регулювання,

– відповів президент.

За його словами, якщо Росія вийде з переговорів, Дональду Трампу доведеться надавати зброю Україні та запроваджувати максимально можливі санкції проти країни-агресорки.

Зеленський додав, що Сполучені Штати хочуть укласти угоду якнайшвидше.

Вони вважають, що вони можуть дати Україні гарантії безпеки. Настрій Сполучених Штатів Америки, що це безпрецедентний крок до України з їх боку. Вони вважають, що дають сильні гарантії безпеки, що є кілька країн у світі, які мають такі домовленості зі Сполученими Штатами Америки,

– пояснив глава держави.

Наразі Україна разом з партнерами продовжує роботу над тим, аби кожен пункт мирного плану був реалістичним та дійсно міг допомогти досягти миру.

Що передбачає мирний план?