Готовий був "в’їхати у Крим на танку": російський актор оскандалився

Російський актор та режисер Ігор Угольников заявив, що був готовий у 2014 році "в'їхати у Крим на танку". Таким чином він хотів підтримати окупацію українського півострова Росією.

Так, Угольников заявив про підтримку незаконної окупації Криму.

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Я безумовно підтримав Крим, і якби було треба, то сам туди поїхав би – на танку або всередині, якщо потрібно було б комусь щось пояснювати,

– сказав актор.

В Україні є кримінальна справа проти Угольникова

У липні в Україні зареєстрували кримінальне провадження щодо 60 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. Серед них був і Угольников.

Інша справа проти російських артистів

До слова, у березні прокуратура АР Крим та Севастополя почала інше кримінальне провадження щодо 23 російських зірок. Вони у 2018 році виступали на урочистому відкритті Керченського мосту. Мовиться про Ларису Доліну, Діму Білана, Григорія Лепса, Жасмін тощо.