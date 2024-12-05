Ворог відпрацьовує потенційне форсування Дніпра й хоче зіграти дипломатично в "паузу", — ЦПД

Наразі немає жодних сигналів, що Путін справді готовий припинити війну. Російські загарбники на тренувальних полігонах відпрацьовують потенційне форсування річки Дніпро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка в телеграмі.

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Росія розглядає сценарій продовження війни як базовий

Коваленко зазначив, що на тренувальних полігонах окупанти відпрацьовують форсування Дніпра. Враховуючи вливання в російський ВПК і намагання агресора нарощувати склад збройних сил, керівник ЦПД поки не бачить сигналу готовності Путіна припинити війну.

Поки що всі дії росіян свідчать про те, що вони розглядають сценарій продовження війни як базовий. У росіян зараз знижуються темпи залучення контрактників навіть попри великі виплати. Здавалося б, якби Росія хотіла війну завершувати, нічого б з цим не робила. Але навпаки,

— підкреслив лейтенант.

Додав, зараз ворог обмежує бронювання від мобілізації силовиками та співробітниками військово-промислового комплексу, залишаючи велике поле для потенційного проведення хвилі мобілізації в майбутньому для дешевого поповнення сил. До речі, згідно з соціологією, рішення непопулярне навіть для Росії.

Але враховуючи, що Путін не хоче програти війну і може маніпулювати протягом 2025 року, плюс рекордний бюджет на оборонку і пропаганду, складається враження, що Кремль думає всіх надурити та зіграти дипломатично в "паузу" для відновлення сил,

— зазначив Андрій Коваленко.

Водночас керівник ЦПД наголосив, на цьому фоні позиція України дуже чітка, — мир через силу. Додав, жорстка заява спецпредставника США Кіта Келлога в напрямку Москви також демонструє, що трюк Кремля не пройде зі Штатами.