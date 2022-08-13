Готовий у це повірити, – Шейтельман назвав країни, проти яких росія може відкрити другий фронт

путін може влаштувати показову "спецоперацію" в іншій державі, щоб продемонструвати там більші успіхи, аніж в Україні. Таким чином він спробує відвернути увагу від російсько-української війни.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що це дійсно може статися, адже росія завжди мала подібний "план Б". Таку думку він озвучив під час стріму на ютубі 24 каналу.

Важливо Роковини нападу Росії на Грузію: МЗС України виступило з заявою

Проти яких країн росія може відкрити другий фронт

Донедавна росіяни мали ідею напасти на Литву, адже мали кризу. Щонайменше, йшлося про влаштування певної провокації. Вони збиралися відкликати визнання Литви, і це мало б великі наслідки. Але не наважилися піти проти країни НАТО.

Якщо говорити про Казахстан, він довів, що є поза зоною досяжності російських військ. Коли 6 січня путін ввів туди свої війська, вони там надовго не затрималися.

Це означає, що одного дзвінка президента КНР достатньо, щоб російські війська вийшли. Адже зрозуміло, хто сьогодні контролює Казахстан з точки зору безпеки. У путіна немає думок змагатися з Китаєм, адже він значно слабший,

– зауважив політтехнолог.

За його словами, з Фінляндією питання закрите, адже це вже також НАТО. "На Україну вже напали. Молдова – намагалися. І чотири місяці тому план нападу був доволі реалістичним. Лише те, що ми .втопили крейсер "Москва" фактично врятувало країну від нападу. Адже це позбавило флот росії можливості висаджувати десанти, маневрувати і так далі", – пояснив політтехнолог.

Шейтельман зауважив, що росія не буде нападати на країни, які розташовані далеко від її кордону. "Вони, звісно, можуть напасти на Сомалі. Але це взагалі нікого не вразить", – жартує він.

Претендентів залишитися не так багато

"Вони б напали на Вірменію, але вони з нею не межують. Її, розбиту Азербайджаном, легко було б захопити. Вони б напали на Азербайджан, але там турецькі війська. Армії Азербайджану і Туреччини оголосили про своє об'єднання – це фактично воювати з Туреччиною, що вже нереалістично. А Казахстан прикриває усю решту Центральної Азії від росії. На Монголію також не нападеш", – каже Михайло Шейтельман.

Грузія – єдиний кандидат

На переконання політтехнолога, з реальних кандидатів у них залишається лише Грузія. З війни 2008 року та завершення президентства Саакашвілі там не посилювали армію, влада певною мірою проросійська.

Я цілком вірю, що вони можуть напасти на Грузію. Там не буде такої війни, як з нами. Це буде справді легка перемога росії. Навряд чи вони будуть брати Тбілісі Вони можуть сказати, що Аджарія також вирішила відділитися. "Є провокація. Давайте ми ще шматок від Грузії відірвемо",

– сказав Шейтельман.

Так, путіну потрібно будь-що, аби відвернути увагу від того, що відбувається в Україні. "Коли російські війська будуть тікати з Херсона, а вони будуть тікати, це вже неминуче, йому потрібно чимось це прикрити", – підсумував він.

путін може наважитися на ще один фронт: дивіться відео