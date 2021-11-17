"Готово для запуску роботи": Рада уточнила, чим займатиметься Бюро економічної безпеки

Верховна Рада у середу, 17 листопада, ухвалила закон про запровадження діяльності Бюро економічної безпеки. "За" свої голоси віддали 296 народних обранців.

Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що відповідний законопроєкт у Раді зареєстрували ще влітку 2020 року. У першому читанні документ ухвалили взимку 2021.

Зауважте В Україні штрафуватимуть за продаж ліків дітям: Рада ухвалила закон

Розгляд законопроєкту у другому читанні та в цілому вже неодноразово переносили, але тепер все готово для запуску роботи БЕБ,

– наголосила політикиня.

Як голосували нардепи

"За" – 296 народних обранців;

"проти" – 3 нардепи;

"не голосували" – 16 народних обранців.

Що передбачає закон