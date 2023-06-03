Для мене це було сюрпризом, – Кім визнав, що не готував Миколаївщину до вторгнення

Глава Миколаївської ОВА розповів, що він не вірив у те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення проти України. Він також зазначив, що не готувався до цього особисто.

Віталій Кім розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода", що для нього повномасштабна війна Росії проти України була сюрпризом. Посадовець визнав, що область могли підготувати краще, пише 24 Канал.

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Що Віталій Кім розповів про початок вторгнення

"Я вважав, чи вважаю себе розумним. Та це один із моїх прогнозів, невеликої кількості прогнозів, які не справдились. Я не вірив у повномасштабне вторгнення. Особисто я не готувався до цього, тому для мене це було сюрпризом", – заявив Віталій Кім.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації відповів на питання, чи готували область до повномасштабного вторгнення.

Ні. Ні, не готували. Ми робили, що потрібно робити, але ми могли зробити набагато більше, якщо б були впевнені, але як кажуть: "Знав би де впадеш, то сіна підстелив би",

– сказав глава ОВА.

Він також пояснив, що тероборона Миколаївщини ще 24 лютого була в стані мирного часу. Щоправда, зауважив, що голови державних адміністрацій незадовго до війни пройшли курс від Офісу Президента про взаємодію з військовими по військово-цивільній обороні.

Збіг, чи так було заплановано, я не знаю, але ми його проходили,

– пояснив глава Миколаївської ОВА.

Він уточнив, що навчання стосувалось військової справи.

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