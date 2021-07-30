Україна судитиме бойовика, який готував дітей для служби у лавах окупантів

На тимчасово окупованій території Донеччини бойовик готував підлітків до служби у терористичних підрозділах загарбників. Через це він постане перед українським судом.

СБУ вже завершила щодо нього досудове розслідування. Чоловік керував так званим "військово-патріотичним клубом" з назвою "Амазонки".

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Окупанти "зомбували" дітей

Слідчим вдалося встановити, що від початку російської агресії фігурант створив на базі звичайного шкільного гуртка структуру військового типу з жорсткою дисципліною. Таке завдання він отримав від кураторів з держави-агресорки.

Серед "курсантів" були переважно дівчата. Їм доводилося проходити стройову, фізичну, тактичну й вогневу підготовку. Підлітки мали "військові звання" та носили військову форму.

Учасників "клубу" готували до проходження служби в терористичних підрозділах окупантів, підконтрольних Росії. Їм нав'язували ідеї від'єднання всієї території Донеччини від України й проголошення псевдоутворення "незалежною державою".



Підліткам показували, як поводитися зі зброєю / Фото СБУ

Що інкримінують бойовику

Організатора звинувачують у вчиненні злочинів за статтями про створення терористичної групи чи організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Обвинувальний акт щодо очільника терористичної організації скерували до суду. Зловмисника вже оголосили у розшук.