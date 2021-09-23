Готував повалення влади за допомогою військових: винесли вирок соратнику ексглави "Укрспирту"

Шевченківський райсуд Києва засудив Павла Заярнюка. Його називають "Пашею Чеченом" і звинувачували у підготовці держперевороту разом з ексглавою "Укрспирту" Михайлом Лабутіним.

Заярнюк отримав 6 років за ґратами. Як повідомляє ЗМІ, такий вирок суд виніс 20 вересня.

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Військові мали захопити Раду, а Лабутін мав стати президентом

Павло Заярнюк, зазначає видання, відомий у кримінальних колах як "Паша Чечен" і був помічником на громадських засадах ексдепутата Верховної Ради Сергія Куніцина. За версією слідства, яку в суді підтвердили свідки, Заярнюк разом зі своїм другом – ексдиректором "Укрспирту" Михайлом Лабутіним – на початку 2017 року хотіли захопити держвладу.

За їхнім задумом, акція протесту бійців добровольчого батальйону "Айдар" біля Ради мала б перерости в заворушення, під час якого військові захопили б парламент і змусили депутатів проголосувати за необхідні рішення. Потім планувалося захопити Кабмін і Адміністрацію Президента. Лабутін після перевороту планував зайняти пост прем'єр-міністра або президента.

Заярнюк за його вказівкою зайнявся переговорами з командирами військових частин. Допомагав йому в цьому колишній співробітник Головного управління розвідки Міноборони Георгій Абдиллаєв. Вони неодноразово спілкувалися із заступником командувача ВДВ з логістики Павлом Щербанем та експершим заступником командувача Сил спеціальних операцій Сергієм Кривоносом.

Як плани Заярнюка і Лабутіна "накрилися"

Абдиллаєв і заступник командувача ВДВ Щербань вирішили повідомити про ці плани в СБУ. Вони також допомогли контррозвідці записати переговори з Заярнюком. Лабутін же зник за кордоном і перебуває в Румунії.

Заярнюк не визнав свою провину і сказав, що це провокація СБУ. Суд визнав його винним і засудив до 6 років в'язниці. Завдяки "закону Савченко", Заярнюк вже відбув весь термін покарання. Психіатрична експертиза визнала його осудним.

Замах на Авакова і держпереворот

, що 24 каналу не вдалося знайти відповідний вирок суду на сайті Єдиного реєстру судових рішень у вільному доступі.

У січні 2018 року Генеральна прокуратура України повідомила, що злочинна організація разом із колишнім генеральним директором "Укрспирту" Михайлом Лабутіним готувала замахи на життя глави МВС Арсена Авакова.

19 грудня 2017 року слідчі провели понад 60 обшуків в різних регіонах України. Тоді затримали шістьох учасників злочинної організації.

Затриманих звинувачували у: