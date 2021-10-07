"Готував замах" на Зеленського: в Івано-Франківську суворо покарали чоловіка

Суд Івано-Франківська виніс вирок чоловіку, який нібито готував замах на президента Володимира Зеленського. Його засудили до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.

Як мовиться у вироку Івано-Франківського міського суду, судді призначили таке покарання через непогашену раніше судимість.

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Чоловік не хотів нашкодити Зеленському

Слідчі з'ясували, що чоловік написав листа із повідомленням про те, що він готує замах на президента Володимира Зеленського та 29 грудня 2020 року відправив його із телефону матері на адресу СБУ.

Згодом з'ясувалося, що чоловік не збирався вчиняти замах на українського лідера. Про це він заявив і під час засідання суду, і в спілкуванні з правоохоронцями.

Навіщо він це зробив

Чоловік зізнався, що написав листа, щоб у Володимира Зеленського було більше охорони. Також він нібито хотів перевірити готовність правоохоронних органів захищати президента. Чоловік зазначив, що таким чином він хотів і щось змінити в країні.

Чоловік не працював і не мав телефону

Мати підозрюваного розповіла, що її син ніде не працює, бо хотів працевлаштуватись за спеціальністю, а наразі живе її коштом. Також у нього немає ні мобільного телефону, ні комп'ютера.

Користуватись своїм телефоном жінка також забороняла сину та обмежувала його в цьому. Водночас суд встановив, що у підозрюваного є малолітня дитина.

Дії чоловіка суд інкримінував, як наперед неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Суд врахував і той факт, що чоловік ще не відбув покарання за аналогічний злочин.

Додамо, що у лютому 2016 року мешканець Кривого Рогу "замінував" будинок, в якому живуть батьки Володимира Зеленського. Правоохоронці з'ясували, що ніякої вибухівки у приміщенні не було і безпеці людей нічого не загрожує.

Зловмисник був у стані алкогольного сп'яніння. Тоді у ЗМІ повідомляли, що чоловік вчинив такий злочин нібито через те, що незадоволений своєю пенсією.