Готувався три місяці: подробиці кривавого вибуху у православній гімназії у Росії

У Серпухові 18-річний Владислав Струженков підірвав саморобну вибухівку у православній гімназії при жіночому монастирі. В результаті постраждало щонайменше 10 дітей та підлітків.

За інформацією Слідчого комітету Росії, Струженков – живий, він у важкому стані перебуває в реанімації. Раніше низка російських ЗМІ повідомляли, що хлопець помер.

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Що відомо про нападника

За інформацією ЗМІ Струженков є випускником цієї православної гімназії Попереднім мотивом злочину називають ненависть до педагогів та черниць. Ймовірно, що неприязні відносини склались ще під час навчання.

Хлопець міг бути жертвою булінгу

Джерела також наголосили, що хлопець був жертвою булінгу у гімназії. Як інформує телеграм-канал Baza, Струженков ще був у свідомості, коли його забирали в лікарню.

Нападник розповів, що готувався до вибуху 3 місяці. Вдома у нього вже провели обшуки та знайшли деталі саморобного пристрою. Батьки кажуть, що останнім часом Владислав був у депресії та приймав препарати.

Струженков приходив у гімназії більше ніж тиждень тому

4 грудня Струженков вже приходив в гімназії та спілкувався одним з учнів. Припускають, що пристрій допомагав робити співучасник. Правоохоронці цю інформацію не підтверджують.

За фактом вибуху порушили кримінальну справу – за статтями про замах на вбивство та незаконний обіг вибухових речовин.

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