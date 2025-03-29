Підготовлені військові й продумані штурми: у ЗСУ сказали, чи готує Росія наступ на Півдні

Російські військові нарощують штурмові дії на Півдні України. Вони також не відмовились від тактики випаленої землі, і фактично стирають цілі населені пункти масованими обстрілами.

Такі дії дещо допомагають окупантам просуватися. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері 24 Каналу, на цьому напрямку збільшилась кількість підготовлених військових, які раніше тренувалися в Криму.

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Чи готують росіяни новий наступ

На південному напрямку росіяни активно проводять штурмові дії малими групами піхоти. Цю тактику окупанти використовують давно, зокрема, малими піхотними групами росіяни просувались на Донеччині, здобуваючи певні тактичні успіхи.

Противник підготував ці групи і нарощує кількість штурмів. Але наголошу, що це не частина підготовки до великого наступу, це вирішення тактичних завдань: захоплення однієї чи кількох позицій,

– пояснив Владислав Волошин.

Дії окупантів є доволі стандартними. Вони завдають масованого удару артилерію або ж використовують авіаційні бомби. Пізніше створюють такий собі "коридор" з РЕБів, аби на них не могли впливати ЗСУ. У так званий "коридор" якнайшвидше кидають штурмовиків на квадроциклах чи іншому подібному транспорті. Так вони й добираються до знищених українських позицій, де вже фактично немає чого утримувати.

Саме так ворог працює на багатьох напрямках, однак на Півдні є певне ускладнення.

"У нас умови степу, немає таких особливостей рельєфу, щоб можна було десь сховатися, закритися чи приховано відійти. Тому ворог просто стирає з землі такі населені пункти як Малі Щербаки, Степове, Лобкове – там не те що вцілілої будівлі немає, там немає навіть вцілілої стіни. У ці руїни ворог і намагається зайти, але всі наші позиції ми тримаємо під вогневим контролем і знищуємо ворога", – наголосив речник Сил оборони Півдня.

Важливо! У Силах оборони Півдня спростували, що Росія може почати наступ і окупувати Миколаївщину, Херсонщину чи Одещину. Для таких сухопутних операцій у них просто немає сил та засобів.

У такий терористичний спосіб випаленої землі росіяни намагаються просунутися далі й далі. Водночас у ЗСУ зауважили, що тепер на Півдні воюють підготовленіші військові, чимало з яких тренувалися в окупованому Криму.