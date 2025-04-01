Готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, – Зеленський

1 квітня, у 1133 день повномасштабного вторгнення, президент традиційно звернувся до українців. Його промова була присвячена безпековим питанням і порушенню Росією енергетичного перемир'я.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Що сказав Зеленський у 1133 день війни

За словами лідера держави, питання розміщення миротворців в Україні обговорять з партнерами. Адже треба виробити спільне для всієї Європи рішення.

Провів Ставку. Ключове питання – комплектація бригад, забезпечення всім необхідним. Окремо ще говорив з міністром оборони, Головкомом, керівником Генштабу – детально готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки,

– заявив президент.

Він додав: Сили оборони та безпеки є найпершою та найбільш ефективною для України гарантією нашої безпеки. А також відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал.

"Саме із цього й виходимо: українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті вся інша архітектура безпеки", – додав Зеленський.

2 квітня відбудеться зустріч з військовими представниками держав-партнерів, на якій обговорять спільний підхід до питання про контингенти. Працюватимуть на підготовлених пропозиціях України.

Іще президент сказав, що Україна передала США всю необхідну інформацію про порушення Росією енергетичного перемир'я. Припинення вогню не реалізоване тільки через позицію Москви.