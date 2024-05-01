Готуємо ще 7 нових безпекових документів для нашої держави, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський в середу, 1 травня, традиційно звернувся до українського народу. Президент анонсував підготовку декількох нових безпекових документів для України.

Лідер країни зазначив, що сьогоднішній день присвячений міжнародній роботі. Зокрема, тим результатам, які потрібні Україні у найближчі 2 місяці – в травні та червні.

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Нові безпекові угоди

Гарант розповів, що готуються ще 7 нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема, як зазначив Зеленський, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами.

Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод. Кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки – безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору,

– підкреслив український лідер.

Рух України до європейської інтеграції

Президент у своєму зверненні виокремив і європейський напрямок. За його словами, як і на кожному попередньому етапі інтеграції з Євросоюзом, багато залежить саме від нашої активності. Він наголосив, що Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов'язань, щоб цьогоріч в червні фактично розпочати переговори щодо вступу. Гарант підкреслив, що продовжується робота, аби не було затримок чи непорозумінь із боку Євросоюзу. Зеленський розповів, що всі деталі, усі кроки, усі аспекти комунікації – готуються разом із командою наших міжнародників. Він подякував всім, хто допомагає.

У цьому році маємо втримати ситуацію й досягти нових цілей у кожному зі стратегічних напрямів. Євросоюз, фактичний старт переговорів, наше зближення – це один із таких напрямів,

– додав гарант.

Саміт, що може почати справжній рух до миру

Не оминув у своєму зверненні президент України й питання Глобального саміту миру. Як він зазначив, це – "перший такий Саміт, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру, готуємо цей Саміт і такий рух".

Президент зазначив, що саміт готується разом зі швейцарською стороною та наголосив, що сьогодні узгодили фінальні моменти, а також додав, що максимально активно працюють для того, щоб на Саміті було якнайбільше лідерів та країн. Він заявив, що це принципово.

Світ може зупинити будь-якого агресора. Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити Росію до миру. Найближчими тижнями буде багато, зокрема й непублічної роботи з партнерами, щоб Саміт був справді наповненим,

– наголосив президент України.

Крім цього лідер України розповів, що провів декілька кадрових замін у Службі безпеки України. "Також сьогодні хочу подякувати 9-му департаменту ГУР – ваша влучність надихає. І наша Національна гвардія, усі, хто на передовій, усі, хто разом з іншими елементами Сил оборони та безпеки України з честю виконує бойові завдання. Дякую! А особливо 3-й та 4-й бригадам оперативного призначення, воїнам Центру спецпризначення "Омега", 5-му окремому штурмовому загону та 6-му окремому загону", – наголосив гарант.



Президент подякував усім, хто б'ється заради України, хто її посилює та допомагає наближати відновлення справедливості – справедливості та миру.