Кордон з Білоруссю та підготовка нового саміту: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 19 грудня традиційно звернувся до українців. Він розповів про засідання Ставки Головнокомандувача.

На засіданні детально розглянули ситуацію на Луганщині та Донеччині. Ключове, за словами президента, це – Бахмутський напрямок. ЗСУ тримають місто, хоч окупанти його потужно обстрілюють.

До речі Зеленський особисто займається питанням передачі Patriot

Зеленський зазначив, що в Запорізькій та Херсонській області поступово зменшують потенціал окупантів. "Мінусують" склади та логістику ворога.

Пріоритет Ставки – ППО та кордон

Так, глава держави наголосив, що протиповітряна оборона– постійний пріоритет Ставки. Він звернувся до партнерів.

Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору,

– переконаний Зеленський.

Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії, оскільки тоді Росія зрозуміє, що її ракетний терор не працює.

Крім того, на Ставці детально обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю. Зеленський наголосив, що готуються до всіх можливих оборонних сценаріїв.

"Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї в цій війні проти України та українців", – запевнив президент.

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