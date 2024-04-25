Готуємось до засідання "Рамштайну", – Зеленський звернувся до українців

Ввечері 25 квітня президент записав нове звернення до українців. Володимир Зеленський повідомив, що його команда активно готується до засідання "Рамштайну", яке відбудеться вже цієї п'ятниці.

Володимир Зеленський під час звернення розповів про те, що під час Ставки 25 квітня були ухвалені важливі рішення. А завтра, 26 квітня, буде ще одна вагома подія – засідання "Рамштайн".

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Як минула Ставка 25 квітня

За словами президента, під час Ставки обговорювались комплексні питання захисту, і не лише енергетики, а й усієї "інфраструктури життя".

Соціальні об’єкти, зв’язок, усе те, що підтримує нормальність життя в містах і громадах. ППО, РЕБ, необхідні інженерні рішення та будівництва. Я вдячний усім, хто вже оперативно працює на своєму рівні – і в уряді, і в областях. Дуже важливо, щоб терміни реалізації рішень були дотримані. І на Ставці зокрема за цим уважно стежимо,

– сказав глава держави.

Він додав, що керівництво країни також працює над контрактами щодо виробництва зброї та техніки в Україні. Президент наголосив, що кожен виробник має отримати довгострокову впевненість у тому, що кожен контракт буде забезпечений необхідними фінансами, постачанням і логістикою.

Ми працюємо і з нашими партнерами над інвестиціями у виробництво в Україні – уже зараз за деякими напрямами можемо виробляти значно більше, ніж є власних коштів. Виробничі потужності достатньо широкі. І, зокрема, під час візитів, під час перемовин, у контактах урядовців із партнерами ми обговорюємо можливість більш масштабного залучення фінансів, щоб країни, які володіють коштами, але не мають власних виробничих потужностей, – щоб вони будували свій арсенал разом із нами й нам зараз для фронту допомагали,

– сказав Володимир Зеленський.

Він подякував всім, хто докладає своїх сил до такої взаємодії.

Україна готується до засідання "Рамштайн"

Зеленський розповів, про які проблеми буде говорити Україна під час засідання "Рамштайну", яке відбудеться вже 26 квітня.

Будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики. Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає,

– сказав президент.