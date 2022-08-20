У повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, – Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 178 дня повномасштабної війни. Глава держави розповів про підготовку до важливих подій наступного тижня.

Президент відзначив, що наступний тиждень буде насиченим на знакові для України події, повідомляє 24 канал. Що говорив Володимир Зеленський у вечірньому звернені – читайте далі.

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Пів року з початку повномасштабного вторгнення

Володимир Зеленський зазначив, що наступного тижня ми відзначатимемо День прапора у вівторок, 23 серпня, а 24 серпня святкуватимемо День Незалежності, на який цього року випадає пів року від початку повномасштабного російського вторгнення.

Також президент відзначив, що наступного тижня відбудеться Кримська платформа. Глава держави зіронізував щодо "бавовни" в Криму.

Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться,

– наголосив президент.