Готуємося до наступу російських окупантів на Сєвєродонецьк, – Гайдай

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Луганщині. Не покидають спроб взяти під свій контроль території області.

Готуємося до наступу окупантів на Сєвєродонецьк

За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ворог вже найближчими днями буде наступати на Сєвєродонецьк. Про це він заявив у короткому вечірньому зведенні за 14 травня.

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Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ – Бахмут з боку Попасної та Білогорівки,

– зауважив він.

Він додав, що обласний центр загарбникам потрібен "для галочки", а дорога – аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто оточити її.

Ситуація на Луганщині: дані Гайдая З Попасної масово вивозять українців на раніше окуповані території, аби мобілізувати та змусити воювати проти України. Є інформація, що окупанти починають мобілізувати без медичної комісії, до того ж на війну почнуть відправляти і жінок.

Луганщина не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися чи живі люди – родичі не можуть, мобільний зв'язок відсутній. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та віра в ЗСУ!

родичі не можуть, мобільний зв'язок відсутній. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та віра в ЗСУ! Сьогодні, 14 травня, поновили евакуацію – вивезли 25 людей з Сєвєродонецька та Врубівки.

вивезли 25 людей з Сєвєродонецька та Врубівки. У Врубівці, що у Попаснянській громаді, ситуація вкрай гостра. Росіяни руйнують будинки щодня. Стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію.

Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці. Деякі зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку.

Але, за словами Гайдая, скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці

Медичне обладнання в окупованому Рубіжному краде головний лікар-зрадник Едуард Кравченко разом з кадирівцями.

Зауважте – Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивіться відео