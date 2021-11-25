Готується до суворої зими: ЄС планує змінити правила в'їзду

Європейський Союз планує найближчим часом змінити правила перетину кордонів. Таке рішення пов'язують зі складною ситуацією з коронавірусом.

Буде велике навантаження на лікарні

Ситуація з COVID-19 в Європі змінилася через послаблення карантинних обмежень та уповільнення вакцинації. Про це в інтерв'ю заявила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

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За її словами, зима через пандемію буде дуже тяжкою. У грудні та січні фіксуватимуть велике навантаження на лікарні. Усім країнами ЄС, у яких рівень вакцинації населення не сягнув 80%, доведеться "вжити складних заходів".

За кілька днів правила перетину кордонів Євросоюзу зміняться. Загострення пандемії потребує оновлення інформації, що передається між регіонами. Взимку навантаження на систему охорони здоров'я зросте. Як я вже наголошувала – треба готуватися до суворої зими,

– наголосила Кіріакідес.

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