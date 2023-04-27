Чи готують росіяни "жест доброї волі" в Криму: Гуменюк оцінила маневри ворога

Росіяни спустошили свої склади з бронетехнікою в тимчасово окупованому Криму. Тож у мережі з'явилися теорії, що ворог може готуватися до "жесту доброї волі" з півострова.

Цю теорію в ефірі 24 Каналу прокоментувала керівниця об'єднаного пресцентру сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Вона заявила, що наразі не варто робити таких оптимістичних прогнозів.

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Росіяни готуються до втечі з Криму?

Співрозмовниця акцентувала, що навіть ті "жести доброї волі", які росіяни вже здійснювали, були спровоковані дуже потужною та ретельно спланованою роботою Сил оборони України.

Окупанти на ці "жести" спромоглися лише тоді, коли усвідомили, що перспектив у них вже немає. Тож тією ниточкою, яка ще з'єднувала їх з якимись більш-менш перспективами виживання, вони й користувалися,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Як приклади, вона пригадала Антонівський міст, яким росіяни втікали з Херсона на лівобережжя Херсонської області, та катери, якими росіяни втекли з острова Зміїний.

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"Тому ми не говоримо про "жест доброї волі". Ми говоримо про те, що вони, найімовірніше, ці маневри здійснили з метою посилення на певних напрямках", – заявила речниця Оперативного командування "Південь".

Зокрема мовиться про підсилення на Запорізькому напрямку та закріплення на Херсонському напрямку для того, щоб стримати бодай першу хвилю наступу Збройних Сил України.

У будь-якому разі ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, сподіваючись на допомогу руху спротиву та ефективну роботу нашої розвідки для того, щоб ми чітко знали, куди вони перемістилися та як нам треба працювати,

– резюмувала Наталія Гуменюк.

Маневри росіян у Криму