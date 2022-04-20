Готуються до "референдуму": у Новій Каховці росіяни запустили верстати для друку бюлетенів

На Херсонщині росіяни планують провести незаконний "референдум" та проголосити псевдореспубліку. У приватній друкарні Нової Каховки окупанти вже запустили верстати й друкують бюлетені.

Про це розповів журналіст Олег Батурін в ефірі 24 каналу. Водночас місцевим жителям надходять повідомлення з погрозами про те, що у випадку проведення "референдуму" вони зобов'язані туди прийти.

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Як розповів Батурін, також є інформація, що деякі співробітники друкарні відкрито співпрацюють з окупантами й допомагають їм "полювати" на місцевих активістів та людей з проукраїнськими поглядами.

У приватній друкарні у Новій Каховці зараз запущені верстати. Там друкують якісь бюлетені, документи, які підготувала російська окупаційна влада,

– зазначив журналіст.

За словами Батуріна, коли мирні люди перетинають ворожі блокпости, їх змушують показувати документи. Звідти росіяни переписують їхні дані.

"У людей є побоювання, що ці дані можуть використати навіть без їхнього відома у якихось цілях", – додав журналіст.

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