Готуються: росіяни ставлять ППО над Москвою на свята, у Бєлгороді роздають карти укриттів

В Росії уже розуміють, що розв'язана ними війна в Україні не минеться їм безслідно, платити доведеться. Налякані можливою відповіддю, вони бояться навіть святкувати новорічні свята. Натомість вирішили готуватися: в Москві ставлять протиповітряну оборону, а у Бєлгороді роздають карти укриттів.

Про підготовку "до свят" в Москві прозвітувало міністерство оборони країни-агресорки. Зазначають, що залучили майже 2 тисячі військових у системі протиракетної оборони.

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Майже 2 тисяч військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах новорічної ночі,

– йдеться у повідомленні.

У ворожому відомстві додали, що всього за період новорічних свят та вихідних днів нестимуть бойове чергування з протиповітряної оборони близько 20 тисячі військовослужбовців об'єднання ППО повітряно-космічних сил Росії.

Будуть пильнували повітряний простір Москви та центрального промислового району Росії. Цікаво, що ж сталось. Росіяни ж були впевненні, що війна їх не зачепить. Та й Путін обіцяв, що пересічні громадяни будуть, як у Бога за пазухою.

"Росія завтра..": Данілов заінтригував роликом з Москви

У Москві останнім часом зросла кількість пожеж на великих підприємствах і у торгових центрах. Тож, не дивно, що росіян доводиться заспокоювати.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні, у переддень Нового року неочікувано опублікував відео святкової Москви та інтригуюче його підписав: "Москва, Кремль... Росія завтра...2023".

На фоні спершу метушливої Москви спершу звучать веселі, новорічні пісеньки, які обриває гул сирен.

Цікаво, на що це б це міг натякати Олексій Данілов.

Підготовка у Бєлгороді

А ось у місті, де найчастіше лунають вибухи, вирішили обмежитися роздачею карт з найближчими до центральної площі укриттями. Так, у Бєлгороді розгорнули оперативний штаб, де роздаватимуть жителям флаєри з картою укриттів у ніч проти 1 січня.

Зазначають, що оперштаб змоделював усі можливі сценарії розвитку подій на випадок надзвичайної події.

Усі укриття та підвали, що перебувають у радіусі трьох кварталів, підготували до можливої ​​евакуації мешканців, – йдеться у повідомленнях місцевих чиновників.

Про які погрози йдеться, не уточнюють.

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