Готуються запускати потяг: УЗ побудувала колію в Чорнобильську зону відчуження
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця відреконструювала колії, що з'єднують зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції із основною мережею. Готуються запускати тестовий потяг.
Так, колії побудували між станціями Вільча та Янів. Стверджують, що роботи зробили в рекордні терміни.
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Як будували колію
Виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик зазначив, що тендер виграли у червні. Тоді ж підписали угоду з Енергоатомом про реконструкцію. Невдовзі почне працювати перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.
Загалом відремонтували 24,56 кілометра колій. В УЗ наголосили, що всі роботи виконували відповідно до правил радіаційної безпеки.
Згодом туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української. Паливо зберігатиметься там протягом 100 років.
Нові потяги УЗ
- На початку цього літак Укрзалізниця запустила 11 нових поїздів до Чорного та Азовського морів.
- Крім того, відновили курсування поїздів Дніпро – Бердянськ та Кривий Ріг – Бердянськ.
- З 1 липня курсує потяг Житомир – Одеса через Вінницю.
- З 12 липня 2021 року їздить потяг Кременчук, Полтава, Харків – Бердянськ.
- Новий потяг до моря, Інтерсіті Харків – Генічеськ, почне курсувати уже 17 липня. Квитки вже є у продажу.